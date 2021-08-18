AK Parti'li Turan: “Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz”

Turan, “Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez İlçe Koordinatörü Ethem Hırçın, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı. Teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Bülent Turan, “Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. 84 milyon olarak en büyük zenginliğimiz, birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Türkiye'yi en üst liglere hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Kabil Havalimanı'nda tüylerimizi ürperten görüntüleri gördük. Kendi ülkesinden kaçmak zorunda kalan insanların yaşadığı dramın kısa bir özeti o görüntüler. Asıl tartışılması gereken ise 20 yıldır ülkede barış, huzur ve güven için konumlandığını söyleyenlerin hâli. İnsanlık bu sistemi, bu utanç görüntülerini hak etmiyor. Dünya 5'ten büyük olmalı. Türkiye, artık önemli, güçlü bir aktör. Joe Biden'ın sözde soykırım çıkışını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından duyulan rahatsızlıkları gördük. Adeta ülkemizi kıskaca alarak, her şeye ‘evet' diyen eski Türkiye'ye dönülsün istiyorlar. Milletimizle beraber inandığımız yoldan dönmeyeceğiz. Egemenlik haklarını savunan, teröre geçit vermeyen, yerli ve millî üretime odaklanmış Türkiye'yi geleceğe taşıyacak konularda kararlı bir irade var. 84 milyon için, ülkemiz için, çocuklarımız için sorumluluklarımız büyük. Çanakkale'mizde de hemşehrilerimizi yatırımlarla, hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz, devam etmeliyiz. Salgın şartlarında dahi yatırımlara ve projelere devam eden bir Türkiye var. Aşılamada 86 milyon doza ulaştık. Dün Cumhurbaşkanımız 26 yeni fabrikanın daha açılışını yaptı. Savunma sanayiinde yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla adeta devrim yaşanıyor. Her geçen gün yeni adımlar atılıyor. Pakistan'a ihraç edeceğimiz 4 MİLGEM korvetinin ilki 2 gün önce denize indirildi. Yine ilk açık deniz karakol gemimizin sac kaynağı yapıldı. Ekonomide salgının olumsuz etkilerini asgariye indirmek için adımlar atılıyor. Rekor ihracat rakamları bu kararlılığın neticesidir. Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek, cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkmış oldu” diye konuştu.