AK Partili Turan: Türkiye'nin en büyük Yat Serbest Bölgesi Biga'da kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Türkiye'nin en büyük Yat Serbest Bölgesinin Biga'da kurulması için çalışmalar başladı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl ve beraberindeki heyeti Gazi Meclis'te ağırladı. Turan ve İskenderoğlu, gelen heyetle Biga'da faaliyet gösteren sektörlere ve iş dünyasına ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamasında müjde veren Turan, “Türkiye'nin en büyük İhtisas Yat Serbest Bölgesi Biga'da kurulacak. Çalışmalar başladı. Dünyanın en gözde yatlarının üretileceği ve bölge insanımıza binlerce istihdam sağlayacak bu projenin Çanakkale'mize ve Biga'mıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.