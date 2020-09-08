AK Parti'li Turan: “Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan ‘altın gerdanlık' iki kıtayı tekrar birbirine bağlayacak”

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Köprü inşaatında Asya ve Avrupa yakası geçici çalışma halatıyla ilk kez birbirine bağlanmasının üzerine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan açıklamalarda bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmalarının pandemi sürecine rağmen tedbirler alınarak hız kesmeden devam ettiğini belirten Turan, “Köprümüzde kulelerin inşası tamamlanmıştı, bugün de iki kulenin birbirine bağlanması çalışmaları başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli aşamalarından biri olan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak ‘Kedi Yolu' için kılavuz halat yani geçici çalışma halatı çekiliyor. Şimdiye kadar boğazda yükselen kuleleri görüyorduk, artık iki kule arasındaki bağlantıyı gururla izleyeceğiz. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan 'altın gerdanlık' iki kıtayı tekrar birbirine bağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu tarihi yatırımda emeği geçen herkese, Köprüde çalışan kardeşlerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve Çanakkale'mize hayırlı olsun” dedi.