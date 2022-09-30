AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki saldırıda teröristin kimliğinin tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin “Terör örgütünün açıklaması referans alarak öldürülen kişi o kişi değilmiş demesini siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum” dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen, 16. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de polisevine yönelik saldırıda teröristin kimliğinin tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklama hakkında konuşan Turan, “Türkiye'de muhalefet yapmak, siyasi partilerin farklı görüşlerde olmasının demokrasideki en güzel tatlardan bir tanesi. Ancak siyasi polemik yaparken, kavga yaparken çok ortak, çok kıymetli değerlerin olması, çok önemli diye düşünüyorum. Bayrağımız, milli güvenlik sınırlarımız teröre karşı mücadelemiz. Bunlar çok hassas konular. Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, gazetecileri hapse atıyorlar diye şikayet ettikleri kişinin aslında gazeteci değil bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu” dedi.

“Siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum”

Turan, sözlerinin devamında ise, “Ama daha vahimi bu devletin kurumları ilgililerinin kendini öldüren kişinin parmak izinden, DNA testinden diğer bir takım araştırmalardan CHP'nin raporunu adı geçen kişi olduğunu söylemesine rağmen iki gün boyunca konuşmadığını iki gün sonra PKK'nın bu kişi o değil demesinden sonra, 'a gördünüz mü bak! Bu o değilmiş' deme ucuzluğunu bir siyasetçiye, bir genel başkana yakıştıramıyorum. Değerli arkadaşlar, ölen kişi bu oldu, bu oldu, başka bir şey. Bir defa CHP'nin kendi çalışmasında ölen kişinin terörist olarak gözükmediği, gazeteci olarak gözüktüğü bir gerçek değil mi? O kişinin bir terör olduğu bir hakikat değil mi? Efendim, dördüncü yarı paketi çıkmış. O pakete CHP destek oldu. Hatta içeri genişletilsin diye önerge verdi. Yani hukuk adına atılan adımlar da kimi nasıl ispat edeceği hukuk konusu olmaz ki. Meclisin konusu olmaz ki. Her suçun bir cezası var. Karşılığı var. Kişi yatmıştır çıkmıştır. Beş yıldır on yıldır bunu bilemiyor. Bu mahkemenin işi. Ama kişi cezaevindeyken bu terör eylemlerinden dolayı cezaevinde olmasına rağmen. Bak gazeteci derseniz, yetmedi bunu dünyaya Türkiye'ye şikayet etmek için kullanırsanız, büyük elçilere şikayet ederseniz bu büyük haksızlık olur. Ama daha kötüsü dün PKK'nın açıklamasına referans alarak devletin kurumlarını değil de terör örgütünün açıklaması referans alarak öldürülen kişi o kişi değilmiş demesini siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bundan daha rezil, daha utanç verici bir açıklama olamaz”

“Bir başka CHP'li kişi televizyonda bir gece ansızın gelemezsiniz. Orası Amerika'nın kendi idare ettiği yer demiş" diyen Turan, "Bir gece ansızın gelemezsiniz orada ABD var demiş. Amerika ilahınız mı? Amerika varsa adım atamaz mı Türkiye? Türkiye egemenliğinin kayıtsız şartsız millete veren bağımsız bir ülke değil mi? Hani siz emperyalizme karşıydınız? Hani siz egemenliğin yanındaydınız? Nasıl bir açıklamadır? Bir daha çiziyorum altını. Diyor ki ilgili kişi Türkiye bir gece ansızın gidemez. Orada Amerika var diyor. Bundan daha rezil, daha utanç verici bir açıklama olamaz” dedi.