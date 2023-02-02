AK Parti'li Turan'dan merkeze Hükümet Konağı müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte Gazi Meclis'te Biga muhtar eşlerini ağırladı. Bigalı hemşerileri ile birlikte AK Parti Grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen misafirler, daha sonra AK Parti Grup Salonunda ağırlandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da sürpriz bir şekilde katıldı. Turan, Bakan Soylu'nun Çanakkale'ye özel ilgi gösterdiğini ifade ederek, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

15'den fazla İl Müdürlüğü bir arada olacak

Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bakan Soylu'nun son olarak yeni bir Çanakkale Hükümet Konağı yapılmasını imzaladığını hatırlatarak, “Çanakkale Merkezde bir anket yapsak ve ‘halkın ana sorunlarından biri nedir?' desek, çok dağınık olan il müdürlükleri derler. Hemşehrimizin bir işi var; ama 5 müdürlüğe gitmesi için, nüfus bir yerde, çevre bir yerde, tarım öbür yerde canı çıkıyordu tabiri caizse. Şimdi Sayın Bakanımızın talimatıyla tam Merkezde, karayollarının kullandığı eski hastanenin yanında, içerisinde yeşil alanın olduğu, ormanı da bozmadan şehrin içerisinde hem bir şehir bahçesi hem de 15'den fazla il müdürlüğünün içinde çalışmalarını yürüteceği örnek bir hükümet binasına başlıyoruz. Çanakkale'nin değerli insanları, hemşehrilerimiz mahalle mahalle gezip il müdürlükleri aramayacak. Merkezde bahçesiyle, parkıyla ve birimleriyle harika bir tesise kavuşacak. Çanakkale'mize ve hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Programa Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga ilçe Başkanı Nihat Borazan, AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Biga Teşkilatı da katıldı.