AK Parti'li Turan'dan ormanın kahramanlarına moral ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve çalışanlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Bülent Turan, “Bölgemizde de sık sık yangınlar çıkıyor, bunlara zamanında müdahale ediliyor. Ekipmanlarımız, helikopterimiz ve tüm teçhizatımız burada. Ama en önemlisi buradaki kuvvetli irade, mücadele ve tecrübe. Bu tecrübelerle Çanakkale'deki yangınlara büyümeden müdahale edilmesi çok kıymetli. Bölge Müdürümüze, tüm ekibine yüksek gayretleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Son günlerde Türkiye'nin farklı illerinde tarihin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirten Bülent Turan, “Maalesef hepimizin yüreğini acıtan kayıplarımız oldu. Çok sayıda yangın olması, elimizdeki yangın söndürme araçlarının sayısına rağmen meseleleri farklı bir boyuta getirdi. Çanakkale'den de helikopterlerimiz, orman kahramanlarımız diğer vilayetlere giderek çalışmalara katıldı. Çok büyük emekler verdiler, terler akıttılar. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki, siyasi konuların malzemesi oldular. Bu konuda üzgünüz, dertliyiz. Biz orman yangınlarıyla mücadele ettik; ama yalanla mücadele edemedik. Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak doğru değildi. Devletimizin uzun yıllardır bu konudaki tecrübesi, adımları, yatırımları kıymetliydi. Ancak son süreçte 300'den fazla yangınla mücadele edildi. Avrupa başta olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerde bile çok daha uzun sürede yangınların söndürüldüğünü gördük. Güya teçhizat yeterli olmasına rağmen sonuç alınamadığını gördük. Yangın başka bir problem. O yüzden siyasi kavgamızı, eleştirilerimizi yaparken, orman işçilerimize, çalışanlarımıza, mücadele eden arkadaşlarımıza haksızlık yapmamamız lazım. Çok büyük fedakarlıklarla eşsiz bir mücadele ortaya koyuldu. Bu vesileyle tüm orman kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması Anayasal bir zorunluluk. En güzel örneklerinden biri de yıllar önce Gelibolu'da yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması oldu. Yangınların söndürülmesinden sonra yanan ormanlarımızı yeşertmek için çalışmalara hemen başlandı. Her bir vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde, toplam 252 milyon fidanı bu yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangından etkilenen milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Çanakkale'mizde eksiğimiz varsa bunları konuşmak için de buradayız. Çanakkale en büyük su deposu olan helikopterlere sahip illerimizden biri. Bölge ormanlarımızın çok kıymetli olmasından dolayı tüm tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarete İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Başkan Yardımcısı Sinan Erdoğan ve Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Erkan Bil katıldı.