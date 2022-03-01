AK Parti'li Turan'dan TOKİ müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TOKİ tarafından ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' kapsamında Çanakkale'ye yapılacak projenin 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacağının müjdesini verdi.

Yatay mimarisi ile birlikte mahalle ve komşuluk kültürünün bu projelerde yaşatılmaya gayret edildiğini belirten Turan, “Bildiğiniz üzere TOKİ tarafından ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilen projelerle vatandaşlarımız uygun fiyat ve şartlarda ev sahibi olabiliyor. Modern yapısının yanında, komşuluk kültürümüzün yaşatılması anlamında oldukça kıymetli projeler. Bizzat Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte hemşehrilerimiz için takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bu projenin artık ihale tarihi kesinleşti. Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi 509 adet konut ve 25 adet dükkan inşaatı ile altyapı çevre düzenleme işi olarak 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.