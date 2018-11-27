AK Parti'nin Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider oldu. 26. Dönem Çanakkale Milletvekilliği yapan Gider'e görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'de tebliğ edildi.

26. Dönem Çanakkale Milletvekilliği yapan Ayhan Gider, AK Parti'nin Çanakkale Belediye Başkanı adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'de kendisine görevi tebliğ edilen Ayhan Gider, İHA'ya değerlendirmede bulundu.

Gider, "Çanakkale'de, halkımızın acilen bir değişiklik talebi vardı. Çanakkale'de, belediyecilik anlamında bir hizmetten söz etmemiz mümkün değil. Bugün maalesef, Çanakkale belediyecilik hizmetleriyle değil de ülke genelinde polemiklerle anılıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugün itibariyle çalışmalarımıza başlayacağız. Çanakkale'mizi AK Belediyecilikle tanıştırmak için, Çanakkale'yi, Çanakkale halkıyla birlikte hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışacağız. Biz, bugüne kadar Çanakkale için nerede lazımsak orada olduk. Bugün de, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Belediye Başkan adayı olarak yeniden göreve talip olduk. İnşallah halkımızın teveccühüyle bu göreve gelip, Çanakkale'mizi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Ayhan Gider Kimdir

1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi köyünde doğdu. 1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesi'nden Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 1987 yılında Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1992 yılında Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandı. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü'ne İlçe Müdürü olarak atandı. 2003 yılı Temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Gider, 26. Dönem Çanakkale Milletvekilliği yaptı. Gider ayrıca Meclis'te İçişleri Komisyonu Katip Üyesi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi görevlerinde bulundu.