AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı 'Akif' belgeselinin büyük ses getirdiğini söyledi.

Akif belgeseli hakkında bir açıklama yapan Bülent Turan, "Çanakkale'mizin ve ülkemizin en önemli değerlerinden milli şairimiz Mehmet Akif'in Bayramiç'te geçen çocukluk yıllarının ve hayatından kesitlerin anlatıldığı Akif belgeseli büyük ses getirdi. Maksadımız vatansever ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan, hemşehrimiz Akif'in pek de bilinmeyen yönlerini anlatan bu eseri, milletimizle ve gençlerimizle buluşturmaktı. Milletimizin ve ülkemizin geleceği; milli ve manevi değerlere bağlı, sorumluluk üstlenen, üreten, çalışan ve şuurlu bir gençliktedir. Dolayısıyla genç nesillerimizin Mehmet Akif'i daha yakından tanıması, fikirlerini öğrenmesi ve anlaması oldukça önemli. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'u anma programında Akif belgeselinin izlenmesini bu açıdan çok kıymetli bulduk. Genç kardeşlerimizin bu anlamlı eserle buluşmasına vesile olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.