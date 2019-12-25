Akif ve Troya belgeseli tüm okullarda gösterime girdi

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan ‘Akif' belgeseli ile Çanakkale'nin tarihi mirasına ışık tutan ‘Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgeseli il genelindeki tüm okullarda öğrencilerle buluştu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "“Öğrencilerimizin, tarihimizi ve değerlerimizi doğru kaynaklardan öğrenmesi bizim için önemli” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale'miz büyük bir tarihe geçmişe şahit. Bugün adeta her köşesiyle açık hava müzesi. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası ise geleceğe taşımak bizlerin asli bir görevi. Gençlerimizin doğru kaynaklarla tarihini öğrenmesine önem veriyoruz. Çanakkale'mizin genelinde Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz öncülüğünde toplum 62 bin 634 öğrencimiz, hemşehrimiz, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan ‘Akif' belgeseli ile Troya hazinelerini akıbetini günümüze taşıyan ‘Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgeselini izleyerek geçmiş noktasında önemli bilgilere sahip oldular. Bu çalışmayla 2023 eğitim vizyonu belgesindeki öğrenme yaklaşımını esas alarak milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi çocukların hayatlarında inşa etmeleri sağlandı. Tarih, her yaştan insanın önemle üzerinde durması ve öğrenmesi gereken bir husus. Geleceğe yatırım gençliğe yapılan yatırım ilkesiyle gençlerimizin doğru ve bilinçli bir şekilde yetişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.