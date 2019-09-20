“Aklım Fikrim Çanakkale” konferansı Truva Müzesinde gerçekleştirildi

Kale Grubu Bilişim Vakfı işbirliğiyle ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde düzenlenen “Aklım Fikrim Çanakkale” konferansı Truva Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Konferansa, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Tarım Ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile yerli ve yabancı katılımcıların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Aklım Fikrim Çanakkale projesiyle, Çanakkale'yi geleceğe hazırlamak, dünyadaki başarılı şehir hikayelerine Çanakkale'yi de eklemek için yola çıktık" diyen Zeynep Bodur Okyay sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen 3 yılda küçük veya büyük birçok faaliyeti hayata geçirdik. Projenin oluşumunda şehrimizin değerli yöneticileri ve paydaşlarının da verdikleri katkılar bizler için önemliydi. Hep birlikte yol haritasını ortaya koyarak başarılı ve akıllı şehirler için bilim dünyasıyla birlikte çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenledik. Bugün de Çanakkale'miz için model oluşturacak bu projeyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Daha yolumuz uzun. Şehrimizde yaşayan insanların beklentilerini karşılamak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay'ın konuşmasından sonra konferans, hediye takdiminin ardından sunumlarla devam etti.