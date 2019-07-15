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Aksakallı, 15 Temmuz anısına şehitliklere karanfil bıraktı

Darbe girişiminde Ömer Halisdemir’i arayıp şehadet emri vererek gecenin akışını değiştiren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksallı, Çanakkale’de Şehitler Abidesinde gerçekleştirilen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ törenine katıldı.

Darbe girişiminde Ömer Halisdemir'i arayıp şehadet emri vererek gecenin akışını değiştiren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksallı, Çanakkale'de Şehitler Abidesinde gerçekleştirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' törenine katıldı. Aksakallı, 15 Temmuz anısına şehitliklere karanfil bıraktı.


15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gece Tuğgeneral Semih Terzi'nin Ankara'ya geldiği bilgisini alan ve Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı'nda nöbetçi olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'i arayan Aksallı, Halisdemir'e Terzi'yi öldürmesini söyleyerek şehadet emri vermiş ve gecenin akışını değiştirmişti. 15 Temmuz'da gösterdiği duruş ile efsaneleşen ve şu an Çanakkale 2'nci Kolordu Komutanlığı bünyesinde bulunan Korgeneral Zekai Aksallı, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene katıldı. Aksallı, tören girişinde kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamlayarak şehitliklere karanfil bıraktı.

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