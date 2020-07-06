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Alevler nedeniyle boşaltılan Kumköy havadan görüntülendi

Çanakkale’nin tarihi Gelibolu Yarımadası’nda öğleden sonra başlayan ve hava kararıncaya kadar devam eden yangın sebebiyle boşaltılan köylerden olan Kumköy havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda öğleden sonra başlayan ve hava kararıncaya kadar devam eden yangın sebebiyle boşaltılan köylerden olan Kumköy havadan görüntülendi.


Bugün saat 15.00 itibariyle başlayan ve şiddetli poyrazın etkisiyle tarihi Gelibolu Yarımadasını etkisi altına alan yangın nedeniyle Yalova, Bigalı ve Kumköy köyleri boşaltıldı. Yaklaşık 500 personel, 22 helikopter, 1 uçak ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınamadı. Yangının ardından tehlike altında kalan ve boşaltılan Kumköy havadan görüntülendi. Yoğun dumanların arasında kalan köyle alevler arasında 1 kilometreden az mesafe kaldı.

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