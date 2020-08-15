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Alexandria Troas Antik Kentinde yangın

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik kentinde yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik kentinde yangın çıktı. Yangında, 2 dönüm makilik alan zarar gördü.


Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyün sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik Kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 5 arazöz müdahale ediyor. 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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