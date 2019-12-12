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Alman savaş gemisi FGS Hamburg Çanakkale'de

Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Alman savaş gemisi F220 borda numaralı FGS Hamburg, icra ettiği seyir sonrası Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi F220 borda numaralı FGS Hamburg, icra ettiği seyir sonrası Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.


NATO'ya bağlı olarak görev yapan Alman savaş gemisi FGS Hamburg, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı bir bot eşliğinde icra ettiği seyir sonrası sabah saat 08.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.

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