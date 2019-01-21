Altınok sahaya indi

AK Parti Kepez Belediye Başkan adaylığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş'un açıklaması ile ilan edilen Alper Altınok belediye başkan adayı olarak vakit kaybetmeden sahaya indi.

Bugün ilk olarak Kepez Belediye'sini ziyaret eden Ak Parti Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, belediye çalışanlarına karanfil takdim etti ve çalışmalarında başarılarının devamını diledi. Daha sonra Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı ziyaret eden Altınok, Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü ve Ezine Gıda İhtisas Organiza Sanayi Bölgesinin aktif hale gelmesiyle bu gelişmelerden Kepez'in de ekonomik ve sosyal yönden olumlu anlamda etkileneceğini belirterek ,‘ Önümüzdeki beş yıl Kepez'imiz için büyük önem taşıyor ‘ dedi.

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu olarak en büyük beldesi Kepez'e AK Parti Belediyeciliğinin katacağı çok şey olduğunu anlatan Altınok, bu projeleri yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Ardından pazaryerini ziyaret eden AK Parti Belediye Başkan adayı Altınok, pazarcı esnafıyla sohbet etti, karanfil dağıttı. Pazaryerinde karşılaştığı Kepezli hemşerileriyle sıcak ve samimi iletişim kuran Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye destek istedi ve mutlaka herkesin sandık başına gitmesi gerektiğini vurguladı.

Altınok ziyaretlerini gün boyu sürdürdü.