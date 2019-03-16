Altınok'un Kepez projeleri sergilenmeye başladı

Çanakkale'nin Kepez Beldesinde, AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok'un projeleri görücüye çıktı.

AK Parti Kepez Kadın ve Gençlik Kolları'nın kurduğu “Kepez İçin Bir Fikrim Var” standında ziyaretçiler projeler hakkında düşüncelerini form doldurarak ifade ederken yeni projeler geliştirilmesi için de öneri haline getirdikleri fikirlerini belirtme imkanı buluyor.

Türkiye'nin en büyük beldesini iddialı projelerle geleceğe hazırlayacaklarını belirten AK Parti Kepez Beledi Başkan Adayı Alper Altınok, “Katılımcı belediyecilikte halkın düşünceleri bizim için çok önemli” diyerek, Kepez için hazırlanan projelerin bir çoğunun Kepez tarihinde bir ilk olacağına vurgu yaptı.

Kepez Meydanı'nda açılan sergide yenilikçe birçok proje yer alıyor. Yeşil çevreden, evsel ve tıbbi atıkların depolanmasına, çocuk oyun parklarından gençlerin sanatsal faaliyetlerde bulanacağı sanat atölyelerine, kadınlardan evde bakım hizmetlerine, Çanakkale Boğazı'nda bölgesel açıdan bir ilk olacak balıkçı barınağından sahilde kurulacak Balıkçılar Çarşısına, ev hanımlarını istihdama katacak mesleki eğitimden Kadınlar Üretim pazarına, mahalle kreşlerinden içinde sağlık hizmetlerinin de verileceği sağlık merkezi donatılı muhtarlık binalarına, sokak hayvanları için “Mutlu Köy' adı verilen veteriner gözetiminden serbest dolaşım alanlarına, katlı otoparktan kapalı pazaryerlerine, sportif alanlardan gençler için müzik eğitim atölyelerine, Beton Kent yerine yatay mimarinin öne çıktığı yeşili ve park alanlarının öne çıktığı yaşam merkezlerine, beldenin meşhur kayısı meyvesini dış pazarlara açacak üretim teşvikli bahçelere, şehir içi ulaşımda hastane ve üniversite gibi alanlara kolay erişebilmek için yeni bir ulaşım modeline, Atatürk Caddesi'ni genişleterek yayaların daha fazla kullanımını sağlayacak trafik yoğunluklu alanların ıslahına, sahil bandında yürüyüş ve koşu bandları oluşmasına kadar birçok proje bulunuyor.

Kepez Meydan'ında “Alper Altınok dönemi Belediyecilikte Şehir Projeleri “ adı verilen sergiye yoğun katılım gösteren vatandaşlar, projelerin özelliklerini de yakından inceleme fırsatı buluyor. Sergiyi gezen AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, “Kepez'imizin geleceğini planlarken burada yaşayan herkesin görüş, düşünce ve önerilerini almaya çalıştık. Ancak eksik kalan, unuttuğumuz veya ilave edilmesi istenen planlamalar için yeni bir imkan sunduk. Buradaki amacımız; Birlikte ve Şeffaf belediyecilik. Hesap verilebilirlik noktasında projelerimizin hangi kaynaklarla yapılabileceğini de arkadaşlarımız anlatıyor. Allah nasip eder de Belediye Başkanı olduğumda, belediye meclisinde alınacak kararlar kadar günlük hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler için de halkımızla birlikte karar vereceğiz. Kepez dışında oluşmakta olan kentsel gelişimler de dikkate alınarak hassasiyetimizi göstereceğiz. Kepez, Çanakkale'de en fazla göç alan yaşam alanı. Günlük, geçici pansuman planlamalar yerine Kepez'in en az 30 yıl arkasına bakmayacağı geniş çaplı projeler hazırladık. Bu projelerimiz insan odaklı olmakla birlikte can dostlarımız olan sokak hayvanlarına da geniş yaşam hakkı tanıyoruz. Hayvan sevgisinin en az insan sevgisi kadar önemli olduğunu daha çocukluk yaşta hassasiyet kazanmalarını istiyoruz. Şehir dokusunu koruyan, insanların burada yeşili, doğası ve deniziyle birlikte bir yaşam alanı vaat ediyoruz. Bu açıdan Kepez için fikri bulunan herkese açığız” dedi.