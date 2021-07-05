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Alzheimer hastası yaşlı kadın 9,5 saat sonra bulundu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, 9,5 saat sonra bulundu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, 9,5 saat sonra bulundu.


Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakır köyündeki evinden sabah saat 11.00 sıralarında ayrılarak kaybolan Alzheimer hastası Fatma Mez (95), jandarma, AKUT, UMKE ve köy halkı tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu yaklaşık 9,5 saat sonra bir evin ot bürüyen bahçesinde bulundu.


Mez'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten köy muhtarı Sadet Aslan, “Aramalarımız sonuç verdi. Fatma teyzemizi sağ olarak bulduk. Sağlık kontrolü yapılmak için hastaneye götürülecek. Aramalara katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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