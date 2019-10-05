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'Amatör Spor Haftası' sportif faaliyetleri başladı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ’Amatör Spor Haftası’ dolayısıyla pazartesi günü kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' dolayısıyla pazartesi günü kortej yürüyüşü düzenlenecek.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında sportif faaliyetler başladı.Bu kapsamda, Gelibolu Kapalı Spor Salonunda Geliboluspor U-14 ve U-16 kız takımları arasında dostluk maçı oynandı. Seyircilerin yoğun ilgisinin olduğu maçta U-16 takımı, U-14 takımını yenmeye başardı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Amatör Spor Haftasının çeşitli sportif etkinlikler ile coşkuyla kutlanmaya devam edeceği belirtildi.

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