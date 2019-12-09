Amerikan ambargosuna tepki için köylerine yerli ve milli tohum ektiler

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Çıplak köyünün muhtarı Ufuk Göçoğlu, son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek amacıyla yerli ve milli tohumları köyünde toprakla buluşturdu.

Geçtiğimiz aylarda, ‘Her şey bir tohumla başlar' ismini verdiği projeyi Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü ile paylaşan ve olumlu cevap alan Göçoğlu, bugün de Çıplak köyündeki yaklaşık 50 dönümlük arazide Türk tohumlarını İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla ekti. Ekilen tohumlar arasında 'Anafartalar' ve 'Nusret' gibi Çanakkale'yi çağrıştıran isimlere sahip tohumların olması da dikkat çekti. Araziye ekilen tohumların tamamının müdürlük tarafından karşılandığı açıklandı. Hedeflerinin bu hareketi tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu vurgulayan genç muhtar, hasat sonrası tohumları il çapındaki bütün köylere göstereceklerini dile getirdi.

"Köylülerimizin destekleriyle, el birliğiyle hazırladık"

‘Yerli tohum' projesini son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki olarak hayata geçirmeye karar verdiklerinin altını çizen Göçoğlu, ekim öncesi yaptığı açıklamada, “Çıplak Köyü Muhtarlığı olarak ‘Her şey bir tohumla başlar' dedik. Son dönemlerde gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek için, İl Tarım Müdürlüğü ile görüşmemizin ardından bu işe başladık. Projemize destek olabileceklerini söylediler. Çanakkale'nin Çıplak köyünde yerli, milli, Türk tohumlarımızı ekmek için bu projeyi başlattık. Bu tohumlarımız arasında; Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü ve Adatepe isimli tohumlarımız var. Bunlar buğday tohumlarımız. Arpa tohumlarımızın isimleri; Atabey ve İmbat. Yulaf tohumumuzun adı ise Kayı. Hayvancı arkadaşlarımız için süt otu dediğimiz, Efe adında bir tohumumuz var. Yem bezelyesi olarak da Taşkent tohumumuz bulunuyor. Tohumlarımızı ekeceğimiz araziyi bütün köylülerimizin destekleriyle, el birliğiyle hazırladık. Tohumlarımızı buraya parsel parsel ekeceğiz. Hasat sonunda da il çapında bütün köylerimize tohumlarımızı göstereceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük bir arazide bu ekim yapılacak” ifadelerini kullandı.