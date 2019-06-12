Anadolu Lisesi Yamalı İnşaat Kütüphanesi Törenle Açıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Anadolu Lisesi Yamalı Kütüphanesi törenle açıldı.

Yamalı İnşaat Çan ilçesinde 2 kattan oluşan taş ve ahşap işlemeli Anadolu Lisesi Yamalı Kütüphanesini yaparak hizmete soktu. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özkan, Kale Nakliyat Müdürü Ahmet Sert, Ak Parti İlçe Başkanı Orhan Aslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya Şirket Müdürü Rıdvan Akkaya, Şirket Yöneticisi Mustafa Yüceer okul yöneticileri ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde konuşan Şirket Müdürü Rıdvan Akkaya, “Okuldan gelen talep doğrultusunda şirketimiz bünyesinde 2 kattan oluşan tamamen doğal taş ve ahşap bir mimariyle kütüphanemizi tasarlayarak yaptık. Öğrencilerimiz burasını kullanarak burada ders çalışmaları bizleri ayrıca gururlandırdı. En iyi yapılan yatırım eğitime ve öğrenciye yapılan yatırımdır. Bizler de bu düşünceyle yaptığımız bu binada öğrencilerimize faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Kütüphanemiz okulumuza hayırlı olsun” dedi.