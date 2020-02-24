Anadolu Yıldızlar'da Biga farkı

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakası'nda birincilik ve üçüncülük başarısıyla 10 ili geride bırakarak yarı finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından olimpiyatlara sporcu yetiştirmek maksadıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası Grup elemeleri Çanakkale'de yapıldı. 13 ilden sporcuların katıldığı müsabakalarda Biga Belediyesi Karate Okulu sporcularından Cemre Eren 40 kilo kumitede tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyaya kavuştu. 50 kiloda yarışan İrem Arslan ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İki sporcu elde ettikleri 39 puanla Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası Grup elemelerinde üçüncü olup yarı finale yükselerek Biga'nın ve Çanakkale'nin göğsünü kabarttı.

Yarı final müsabakaları 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.

Biga Belediyesi Karate Okulu erkek sporcularından Yıldıray Uğural ise kata ve kumite elemelerinde rakiplerini yenerek altın madalya almaya hak kazandı. Biga lisanslı sporcu Muhammed Emin Orhan 60 kilo kumitede bronz madalyanın sahibi oldu. Toplam 16 puan alan sporcular müsabakayı sekizinci olarak bitirerek yarı finale çıkamadı.

Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan yaptığı açıklamada, “Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakası'nda ilimiz adına yarışan sporcularımız 2 altın 1 Gümüş 4 bronz ve 2 de 5'lik ederek 39 puanla genel sıralamada üçüncü olmayı başardı ve yarı finale yükseldi. Yarı finali geçenler ise 4 ve 5 Nisan'da Manisa'da yapılacak olan finallere katılmak için mücadele edecek. Biga karate Okulumuz adına yarışan Cemre Eren 40 kiloda rakiplerini üstün bir performans sergileyerek eleyip altın madalyaya ulaştı. Yine Biga lisanslı sporcumuz İrem Arslan 50 kilo kumitede üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcularımızı kutluyor, yarı finalde başarılar diliyorum” dedi.