İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anafartalar Orman İşletme Müdürü göreve başladı

Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısıyken Anafartalar Orman İşletme Müdürü olarak atanan Yücel Martin yeni görevine başladı.


Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Köle, Eceabat ilçesine yeni kurulan Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan İşletme Müdürü ve yeni atanan Müdür Yardımcısı Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar dilediler.


Öte yandan, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü İdare binası onarım çalışmalarını da yerinde denetleyerek, bilgi aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.