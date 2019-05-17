Ankara'da Çanakkaleliler iftarda bir araya geldi

Ankara Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Hakimevi'nde düzenlen iftar yemeği Çanakkalelilerin büyük katılımıyla gerçekleşti.

İftar yemeğine Çevre Eski Bakanı Hamdi Üçpınarlar, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recep Tayfun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile dernek eski başkanları Emin Erdoğan ve Ali Tülümen katıldı.

Dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Mehmet Ali Atay, derneğin, Çanakkalelilerin derneği olduğunu belirterek, herkesin elini taşın altına koymasını, derneğe her türlü katkının verilerek, sahip çıkılmasını ve dernekçe yapılan etkinliklere katılım sağlamalarını istedi.