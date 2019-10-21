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"Anne-Baba Okulu" Çanakkale'de start verdi

Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ’Anne-Baba Okulu’, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Anne-Baba Okulu', Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.


Programa Çanakkale İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, kurul üyeleri, Genel Sekreter Sema Sandal ve çok sayıda ebeveyn katıldı. Bilgilendirme toplantısında Uzm. Psikolog Dr.Serhan Doğan tarafından çocuk gelişiminde doğru bilinen yanlışlar, anne ve babanın çocuk gelişimindeki aktif rolü, kişilik gelişimi, 0-6 ve 6-10 yaş arasındaki çocukların gelişim süreçleri ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında yaşanmış olaylar örnek gösterilerek detaylı olarak yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme seminerinin ardından, soru cevap kısmına geçilerek, ebeveynlerin yaşadıkları meseleler dile getirildi.

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