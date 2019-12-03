Anne-Baba Okulu eğitimleri ÇOMÜ Eğitim Fakültesi'nde

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda, 2 aydır Çanakkale merkez ve ilçelerinde düzenlenen "Anne-Baba Okulu" eğitimleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bölüm öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirilerek tamamlandı.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Demet Semizoğlu, Genel Sekreter Sema Sandal, çok sayıda öğrenci ve akademisyenler katıldı. Anne-Baba Okulu eğitim seminerinde Uzm. Psikolog Dr. Serhan Doğan tarafından çocuk gelişiminde doğru bilinen yanlışlar, anne ve babanın çocuk gelişimindeki aktif rolü ve kişilik gelişimi ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim semineri, soru-cevap ve katılım sertifikalarının verilmesi sonrası hediye takdimiyle tamamlandı.