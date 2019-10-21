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Anne bahçesinde define avcılığı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde annelerine ait bahçede define arayan iki kardeş, yapılan çalışmaların görülmemesi için bölgeyi çarşafla gizledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde annelerine ait bahçede define arayan iki kardeş, yapılan çalışmaların görülmemesi için bölgeyi çarşafla gizledi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Adliye köyünde S.E. ile N.E. isimli şahısların annelerine ait evin bahçesinde izinsiz kazı yaparak define aradıkları istihbaratı aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde S.E. ile N.E. isimli kardeşlere suçüstü yapıldı. Operasyonda 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet bel kürek, 1 adet balta ve 2 adet şeritmetre ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan S.E. ile N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kazı yapılan alanda Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile inceleme başlatıldı.

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