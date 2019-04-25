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Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümünde yaklaşık bin 100 Anzak, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekliyor.

Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yıl dönümünde yaklaşık bin 100 Anzak, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekliyor.


Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda şafak vakti savaşta hayatını kaybeden atalarını anmak için buluşan Anzaklar, gece geç saatlerinde koya geldi. Uyku tulumları içerisinde ayini bekleyen Anzaklar, alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları da izledi.

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