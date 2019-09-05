Araç egzoz emisyon ölçümü için uyarı

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan ve istenilen süre içinde yenilemeyen motorlu taşıt sahiplerine bin 546 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira idari para cezası uygulanacak. Yapılan açıklamada, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 11 milyonunun egzoz emisyon ölçümüne tabi tutulmakta olduğu ifade edildi. Geçen yıl bu araçlardan 8 milyon 545 bin 390'ının egzoz emisyon ölçümünün yaptırıldığı, 1 milyon 931 bin 125 araçta ise bunun yerine getirilmediği açıklandı. Bakanlık tarafından 5 Ağustos'ta başlatılan uygulama ile ölçüm süresi yaklaşan ve bu süresi geçen araç sahiplerine hava kirliliğinin zararları, egzoz emisyon ölçüm yapılmasının önemi ve ölçüm yapılmaması durumunda uygulanacak müeyyideler konusunda SMS ile bilgilendirme yapılmaya başlandığı da vurgulandı.

EGEDES sistemiyle hava kirliliği azalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; hava kirliliğinin azaltılması, ölçümü yaptırılmayan taşıtların tespit edilmesi, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmayan taşıt sayısının en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yapılacak olan protokolle 81 il müdürlüğü denetim araçlarına monte edilecek plaka tanıma sistemi cihazları ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kurulacak. Trafikte seyreden araçlardan egzoz emisyon ölçümü bulunmayanlar elektronik olarak tespit edilecek, ölçüm yaptıran araç sahipleri rahatsız edilmeden, trafik durdurulmadan denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Tutanaklar doğrudan elektronik sistemden alınacak, ayrıca sistemin kesintisiz ve sağlıklı çalışması için 7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezleri kurulacak. EGEDES'in uygulamaya geçmesi ile ölçüm yaptırmayan araç sayısında önemli oranda düşüş sağlanması hedefleniyor. Standartlara aykırı emisyona sebep olan araç sayısındaki azalmalara bağlı olarak motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinde özellikle büyükşehirlerde ciddi düşüş yaşanması bekleniyor.

Eskiden, yapılan ölçüm sonrası araç sahiplerine rapor verilmekte olduğu hatırlatılarak, "Bu belgenin yaklaşık 20 milyon kağıt gideri olduğu için bakanlığımız bu belgeyi kaldırmış olup, vatandaşlar araçlarına ait ölçümleri e-devlet üzerinden görebilecektirler. Araç muayene istasyonları da sisteme bağlanmış olup, muayene sırasında herhangi bir belge talep edilmemektedir. Egzoz gazları ve yakıt partikülleri çevreye ve doğaya telafisi mümkün olmayacak boyutlarda zarar vermektedir. Bu gazlar küresel ısınmanın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. İçme sularına da karışabilme ihtimali olan egzoz gazları ve partiküller çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Trafikte seyreden araçlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, karbonmonoksit, karbondioksit, azotoksit, kurşun gibi egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.