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Aranan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 gündür kayıp olan yaşlı adam, jandarma ekiplerince köyün 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 gündür kayıp olan yaşlı adam, jandarma ekiplerince köyün 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda ölü bulundu.


Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyündeki evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan, 28 Kasım 2020 tarihinde kayboldu. Yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ve jandarma ekiplerince aranan yaşlı adam köyün 5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda ölü bulundu.


Özkan'ın cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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