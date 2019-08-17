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Arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

Çanakkle’nin Bayramiç ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Çanakkle'nin Bayramiç ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.


Olay, gece yarısı Gedik köyünde muhtarlık binası altındaki odada meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen 5 arkadaştan Reyhun Evren ile Serhat Erişen arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 arkadaş, ikilinin arasına girip, kavgayı sonlandırdı. Kavga sonrası Reyhun Evren, eve giderek av tüfeğini aldı ve olay yerine geri dönüp, Serhat Erişen'e ateş etti. Erişen kanlar içinde yere yığılırken, Reyhun Evren ise babası Hikmet Evren'in evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erişen'in hayatını kaybettiği açıklandı.


Reyhun Evren, babasının ihbarı sonrası eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Evren, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Serhat Erişen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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