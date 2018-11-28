Arsaya yatırımın tam zamanı

Döviz ve altın fiyatlarında gerçeği yansıtmayan spekülatif hareketler olabileceğine dikkat çeken Ergin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, uzun vadede döviz veya altın yerine arsaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Marmara ve Ege bölgesinde gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Ergin Kılıç, bu süre içinde arsaya yatırım yapıp da zarar edene rastlamadığını ifade etti. Arsa almanın, belli koşullara uyulması halinde kesinlikle yüksel kazanç getireceğini vurgulayan kılıç, önemli kriterleri şöyle özetledi;

“Yatırımcı öncelikle doğru fiyattan arsa alımı yapmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu nedenle alım yaparken mutlaka gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Unutulmamalı ki şehirler hep batıya doğru gelişir. Arsa tercihi yapılırken, şehrin gelişen bölgelerinden alım yapılmalı. Elbette imar planlarını çok ciddi bir şekilde incelemek gerekir. Arsa yatırımı kısa vadeli yatırım değildir, çok kazandırır ama orta ve uzun vadeli düşünmek en akıllıcasıdır. Arsa aldıktan sonra fiyatlar yakından takip edilmeli ve satış için çok acele edilmemelidir. Çünkü fiyatlar yükseliş trendine girdiğinde, kazanç katlanarak artmaya başlar. Bu noktada erken satış yapmak, karlılığı düşürecektir.”

Merkezi Çanakkale'de bulunan Ergin Gayrimenkul'un, danışmanlık hizmetlerini ücretsiz verdiğini ve arsa alırken tapunun hisseli olmamasına veya hisse sahibi sayısının çok az olmasına dikkat edilmesi gerektiğini açıklamalarına ekleyen Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Ergin Kılıç, “Hisseli tapusu olan arsa ve araziler en son tercihiniz olmalı. Ayrıca verimli tarım topraklardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu topraklar inşaat değil tarımsal üretim için kullanılmalı” diye konuştu.

Son olarak, döviz veya altınını bozdurarak arsaya yatırım yapanların ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu vurgulayan Ergin Kılıç, “Sektörümüzde güven çok önemli. Arsaya yatırım yapacak olanlar mutlaka gayrimenkul danışmanından görüş almalı, buna göre hareket etmelidir. Sağdan soldan gelen asılsız duyumlarla alım yapan yatırımcılar ne yazık ki zarar ediyor. Arsa almadan önce iyi bir araştırma yapıp, gayrimenkul danışmanının yönlendirmesiyle hareket edenler, altın veya dövizden kat kat fazla kazanç elde edebilirler” dedi.