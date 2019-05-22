Asansör boşluğuna düşen işçi için seferber oldular

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralanan işçi için ekipler seferber oldu.

Çan'da Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan inşaatın ikinci katından Adem Ak adlı işçi asansör boşluğuna düştü. Ak'ın düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri Adem Ak'a ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Adem Ak, düştüğü yerden Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Kolunda kırık tespit edilen Adem AK, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.