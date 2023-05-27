Asos ve Troya tünelleri bölge ekonomisini hızlandırdı

Çanakkale, İzmir, Balıkesir bağlantısını yapan ve Kazdağları'nın altında geçen Asos ve Truva tünelleri bölge ekonomisini hızlandırdı. Avrupa'dan Ege ve Akdeniz bölgesine yapılan transit taşımacılık kolaylaşırken, turizmde mesafelerin kısalması bölgeyi olumlu bir şekilde etkiliyor. Asos ve Troya tünelleri Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olarak nitelendiriliyor.

Asos ve Troya Tünelleri'nin bölge ekonomisine etkilerine değinen Çanakkale AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye başladığımız bu önemli süreçte, bu önemli dönemde Çanakkale'mizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yatırımlarıyla, AK Parti Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimizin desteğiyle aldığı bu yatırımlarla bir level daha atladığını düşünüyoruz” dedi.

Tünellerin Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olduğuna değinen Makas, “Bu kıymetli dönemde Assos-Troya tünellerinin yapıldığı Ayvacık bölgesinde turizm, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir yeri olan böylesine güzel ve kıymetli bir yerde bu tünelin hayata geçmesi bizi mutlu etmiştir. Nitekim bu tüneller Çanakkale'mizin Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olmuştur. 45 dakikalık yolculuğun 5 dakikaya düştüğü, insanlarımızın, vatandaşlarımızın çok daha güvenli bir yolculuk yaptığı, yakıttan, zamandan tasarruf ettiği ve bunlarla beraber turizmin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu bölgede dünya vatandaşlarının, yerli turistlerimizin çok daha rahatlıkla gelip bölge turizmine eşlik etmesi, bölge turizmi içerisindeki o tarihi yerleri ziyaret etmesi, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla sağlamış olduğu katkıları biz çok çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Makas, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çanakkale'miz Assos ve Troya tünelleriyle Ege'ye açılan kapısının çok değerli bir hale gelmesine vesile oldu. Emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'de de Türkiye Yüzyılı inşa edilmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kuzey Ege'de özellikle taşımacılık ve turizm alanında Asos ve Troya tünellerinin büyük bir etki sağladığını ifade eden Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ise, “İstanbul, Bursa, İzmir Otoyolu'nun yapımından sonra İstanbul 3 buçuk saate indi buradan. Bir de Çanakkale bağlantımız vardı. Çanakkale bağlantısında boğaz geçişi ve özellikle Kazdağları geçişinde sıkıntılar vardı. Fakat yapılan 18 Mart Köprüsü ve Asos, Troya tünelleri ile Çanakkale hattından da İstanbul'a ulaşım 3-3 buçuk saate indi. Bu da neredeyse İstanbul'dan günübirlik bölgemizi ziyaret etme şansı oluşturdu. Aynı zamanda bölgemizdeki turistik tesislere olan talepte arttı. Ciddi bir şekilde bölge ekonomisini hızlandıran bir sonuç çıkardı bu Asos ve Troya tünelleri" ifadelerini kullandı.