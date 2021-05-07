Assos Antik Liman'da çalışmalar devam ediyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köyü sınırları içindeki Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, Dove ve Kervansaray Hotel sahibi Erdal Çakır ve Nazlıhan Hotel sahibi Hilmi Selimoğlu'nun da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçalarının ve taşların ıslah edilmesi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali İlhami Aktaş, ıslah çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini ve Assos Antik Liman bölgesinin daha güvenli bir şekilde Çanakkale turizmine kazandırılacağını ifade etti.