Assos'ta kumda kahve keyfi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos, günümüzde kuzey yamacına kurulmuş olan Behram köyünde kumda kahve, yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. Kum havuzu içinde alttan ısıtma sistemiyle pişirilen kumda kahve, özel ilgi görüyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumda kahveyi içmek için yarım saat bekliyor.

Çanakkale sınırlarını kapsayan ve antik çağda Troas olarak adlandırılan bölgenin güneyindeki volkanik bir yanardağ üzerinde, Midilli Adası'nın tam karşısında M.Ö. 2000'li yıllarda kurulmuş olan Assos, Akropolis üzerindeki Athena Tapınağı'ndan izlenen 360 derecelik manzarasıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Antik kentin kuzey yamacında, 1. Derece Arkeolojik Kentsel Sit Alanı ve antik surların içinde kalan Behram köyünde, sadece eski konutların restore edilmesine izin veriliyor. Koruma altındaki konutlar, tıpkı antik kalıntılar gibi buranın yerel bir taş türü olan gri renkli andezitten inşa edilmiş. Behram ya da antik çağdaki adıyla Assos, otel ve restoranların yer aldığı antik limanı, Akropolis üzerindeki Athena Tapınağı, güney yamacındaki amfi tiyatrosu, bugünkü köy içerisinde kalmış olan Hüdavendigar Camii, Murat Hüdavendigar Köprüsü, tarihi kalesi ve taş evleriyle her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Assos Ören Yeri'ni ve yaşamın sürdüğü Behram köyünü aynı anda gezen ziyaretçiler, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yapıyor.

Assos'a gelen yerli ve yabancı turistleri Behram köyü içinde bir restoran ve kafe de ise kumda kahve karşılıyor. Kum havuzu içinde alttan ısıtma sistemiyle pişirilen kumda kahve, özel ilgi görüyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumda kahveyi içmek için yarım saat bekliyor. Yarım saat içinde pişen kahve, su ve lokum ile müşterilere sunuluyor. Kumda kahveyi diğer kahvelerden ayıran özellik ise, yarım saat kumda pişmesi nedeniyle acımsı tadının olmaması.

15 yıldır kumda kahve özel ilgi görüyor

Assos'taki Behram köyünde restoran ve kafe işletmeciliği yapan Furkan Şenavcu, 15 yıldır kumda kahve yaptıklarını belirterek, “Kumda kahve diğer ocakta pişen kahvelere göre daha yavaş pişiyor. Yarım saatte pişiyor. Kumda kahve yavaş pişmesiyle kahve ile su iyice bütünleşiyor ve acı tadı gideriliyor. Bu kahve için özel müşterilerimiz bile var. İstanbul'dan özel arayıp gelen müşterilerimiz oluyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumda kahveyi görüp tadını denemeden gitmiyor. Özel taleple yapıyoruz. Bu bölgede meşhur diyebileceğimiz, damak lezzeti yüksek, kaliteli bir ürünüz. 15 yıldır kumda kahveyi müşterilerimize sunuyoruz. Herkese tavsiye ederiz” dedi.

Kumda kahveyi içen bir müşteri ise kahvenin tadının çok güzel ve mükemmel bir olduğunu belirterek, herkesi Assos'un kumda pişen kahvesini içmeye davet etti.