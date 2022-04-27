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Assos'taki Aristo heykeli yenilendi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içinde yer alan Assos Antik Kenti içerisinde bulunan Aristo heykeli yenilendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içinde yer alan Assos Antik Kenti içerisinde bulunan Aristo heykeli yenilendi.


Assos Antik Kenti girişine 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konulan Aristo heykeli zaman içerisinde tahribata uğradı. Birçok kez tamir edilen heykelin yerine Behramkale köyü muhtarlığı tarafından yenisi yaptırılarak yerine yerleştirildi. Mevcut heykelin ise yeniden tamirlenip, köyün farklı bir noktasına yerleştirileceğini ifade eden Behramkale Muhtarı Numan Türkay, "Mevcut heykelimizi köyün farklı bir noktasında değerlendireceğiz. Yeni heykel ise mevcut yerine yerleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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