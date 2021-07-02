Assos'taki kaçak restoran ve plaj için yıkım kararı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde, Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı iddia edilen lüks restoran ve plaj için yıkım kararı çıktı.

Bir haftadır kamuoyu gündeminden düşmeyen konuyla ilgili Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü başkanlığında İl Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 157'nci ada 7 parselde yer alan kaçak yapıya 32'nci madde gereğince yıkım kararı çıkarken, 42'nci madde gereğince de 62 bin 71 lira idari para cezası verildi. Öte yandan, kaçak yapının mührünün kırılarak inşaatına devam edildiği için de işletmeci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden geçtiğimiz aylarda 20 yıllığına kaçak yapının yer aldığı alanı kiraladı. Buradaki mevcut olan eski yapıyı yıkarak yerine kıyı kenar çizgisini ihlal edilip, kaçak olarak lüks bir restoran ve beach club yapan Mahiroğlu'nun işletmesi 27 Mayıs tarihinde İl Özel İdaresi yetkililerince mühürlenmişti. Ancak mührün sökülerek restoran ve plajdaki faaliyetlerin devam edildiği öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta sezon açılışı gerçekleştirilmişti. Açılışa, CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP'li milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları katılmıştı.

AK Parti'li Turan: “Teşekkürler bazı CHP'liler”

İl Encümen Toplantısından çıkan yıkım kararının ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından, "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler" paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de kaçak olduğu kaçak işletmenin ‘Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etmişti.