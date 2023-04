Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Çanakkale'de kordon boyunda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara kendisini tanıtan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Genel Seçimler için destek istedi.

Bir dizi temaslara bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi'nin Çanakkale milletvekilleri adaylarının tanıtım toplantısı öncesi, kordon boyunda partililerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara sohbet eden ve kendisini tanıtan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs Genel Seçimleri için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ardından yaptığı açıklamada ise, adaylık sürecinde gerçekleştirdikleri tur kapsamında Çanakkale'yi ziyaret ettiklerini söyledi. Burada Çanakkaleli vatandaşlarla görüştüklerini belirten Sinan Oğan, "Ben artık Cumhurbaşkanı adayıyım ve artık sadece Iğdırlılar hemşehrim değil, 81 vilayetin 81 ilinde yaşayan insanlar da benim artık hemşehrimdir. Biz tarafsız ve partisiz Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktık. Ata İttifakı'nın ortak adayı olarak yola çıktık. O yüzden de bütün vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık. Çanakkale, Türk tarihinin en önemli şehirlerinden birisidir" dedi.

Çanakkale ve Sarıkamış'ın Türk tarihindeki yerini ve önemini yakından bilen ve kavrayan birisi olduğunu ifade eden Oğan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'miz maalesef ki çok fazla devlet bütçesinden destek alamamış, planlama açısından yeterli dikkat ve özeni merkezi hükümet tarafından görmemiş bir şehrimiz. Çanakkale'nin bununla beraber yereldeki sorunlarının da biz farkındayız. Ancak sadece Çanakkale'nin değil, biz Türkiye'deki sorunların da farkındayız. Biliyoruz ki adalet olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınma için istikrar gerekiyor. İstikrar için doğru düzgün bir ekonomi politikası gerekiyor. Çanakkale'deki en önemli sorunlarımızdan birisi de, ekonomi politikamızın genel olarak Türkiye'de uygulanan ekonomi politikamızın yanlışlığının burada da neticelerini görüyoruz. Gelirken yol kenarında mağazaların bir kaçına uğradım ve çoğunun hani en kalabalık saatleri olması gerekirken boş olduğunu gördüm. Ekonomik krizi biz bütün derinden hissediyoruz."

Sinan Oğan, en büyük seçim vaatlerinden birinin ise belirli illeri ve belirli merkezleri ve İstanbul'un mevcut sanayisini bölgelere dağıtmak olduğuna dikkat çekti. Çanakkale'nin bu anlamda doğasını koruyarak bunları yapmak istediklerini kaydeden Oğan, "Çanakkale çünkü Türkiye'nin en doğal zenginlikleri, en güzel şehirlerimizden birisi. Her bir karışında şehit kanı var. Her bir karışında tarih yazıyor. Her bir sokağında Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var. O yüzden de inşallah hem Çanakkale'mizi hak ettiği yere kavuşturmak, hem de ülkemizi yirmi birinci yüzyılın hak ettiği lider ülke sıfatına kazandırmak için diğer adaylardan daha genç, daha dinamik, dünyayı daha iyi bilen, köhne siyaset anlayışını, köhne siyasetin birbirine çamur atma anlayışını bir tarafa bırakıp ülkemizi teknolojiyle, demokrasiyle, aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız. Ve buradan Balıkesir'e oradan Yalova'ya Bursa'ya yurt gezilerimize devam ediyoruz. İnşallah İstanbul'da da pazar günü Halkalı'da kapalı spor salonunda büyük bir toplantımız olacak" diye konuştu.