Atatürk Anaokulundan Çanakkale İtfaiyesine ziyaret

Çanakkale Belediyesi İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezinde gerçekleşen ziyarette Atatürk Anaokulunun minik öğrencilerini ağırlayan personel, ilk olarak itfaiye binasını gezdirerek itfaiyecilik hakkında bilgi verirken, itfaiye araçlarını tanıttı. Minik öğrenciler ile yakından ilgilenen itfaiye personeli, yaş gurubuna uygun olarak yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda minik öğrenciler itfaiye personellerine verdikleri bilgiler nedeni ile teşekkür etti.