Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Konserde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirildi.

Lapseki İsmail Baykut İlk ve Orta Okulu konferans salonunda düzenlenen Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserine, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserde, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Konser sonrası Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bize bu güzel akşamı yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle hep birlikte anıyoruz” dedi.