AVM'den Sevgililer Günü'nde pırlanta kolye hediye

Çanakkale'de bir AVM Sevgililer Günü'nde ziyaretçilerine pırlanta kolye hediye ediyor.

11 - 17 Şubat tarihleri arasında Esas 17 Burda AVM'den aynı gün içerinde 150TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçiler, danışma noktasında kaydını yaptırarak dijital olarak oynanacak Sevgililer Günü oyununa katılma fırsatını yakalayacak. Her günün sonunda en yüksek puanı alan şanslı ziyaretçisine pırlanta kolye hediye edecek olan AVM, Sevgililer Günü heyecanını ziyaretçilerine doyasıya yaşatacak. Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, Esas 17 Burda AVM' nin özel kampanyası ile unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek.