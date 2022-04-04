Avrupa Şampiyonu Aktürk, Lapseki'de coşkuyla karşılandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bulgaristanlı rakibi Ahmed Sultanovich Bataev'i yenerek altın madalyayı kazanan Milli Sporcu Feyzullah Aktürk, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

İkinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk için Lapseki Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Karşılama sonrası açıklamalarda bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Gerçekten Feyzullah Aktürk iki yıldır Lapseki Belediyesi'nin güreşçisi olduğundan beri bizleri, ülkemizi, Lapseki'yi onurlandı ve gururlandırdı. Onun için Feyzullah'a çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Ancak diyoruz ki Avrupa şampiyonluğu yetmez biz inşallah dünya şampiyonluğu istiyoruz. Olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz. Feyzullah kardeşimiz bundan 15 gün önce 13 Mart'ta Bulgaristan'da yapılan U-23 Gençler şampiyonasında altın madalya getirdi. Hemen ondan 15 gün sonra 30 Mart'ta da Büyükler Dünya Şampiyonasında Macaristan'da birinci oldu. Hepinizin bildiği üzere geçen yıl 2021 yılında 40 pınar güreşlerinde baş altında kürsü yaparak Çanakkale'nin başpehlivanı oldu. işte bunlarla beraber onurlandık ve gururlandık bunun için başta ailesi olmak üzere antrenörü Halil bey ve Feyzullah kardeşimize sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan söz veriyorum, eğer Dünya şampiyonu olursa kendisini havaalanında karşılaşacağız” dedi.

Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk de kendisini desteklemeye gelenlere teşekkürlerini iletti. Törene; Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.