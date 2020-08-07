Avustralyalıların Lone Pine Anıtı'nda sosyal mesafeli tören

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Lone Pine Avustralya Anıtı'nda çelenk koyma töreni yapıldı.

Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell'in yaptığı açılış konuşması ile başlayan çelenk koyma törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Gelibolu 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve protokol üyeleri katıldı.

Tören, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Rabson'un anma kasidesini okumasının ardından Vali İlhami Aktaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Gelibolu 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Anıta çelenk bıraktılar.

Çelenk koyma töreni saygı duruşunun ardından sona erdi.