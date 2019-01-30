Ayşe Doğan proje ekibi logosu birinci seçildi

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibinin Erasmus + KA 229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Norveç koordinatörlüğünde yürütülen “Activating LeadershipInitiati v esthrough Values Education” (Değerler Eğitimi Yoluyla Liderlik Becerilerini Geliştirme) projesi onaylandı.

Proje ekibi 20-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Targujiu kentinde gerçekleştirilen hareketliliğe katıldı. Okul Müdürü Meryem Canakay yaptığı açıklamada, "İngilizce öğretmenimiz Firdevs Dokuyucu ve 11. Sınıf öğrencilerimiz Müge Karameşe, Sude Öztürk,Buse Köse bizimle birlikte projede yer aldı.Yürüten çalışmalarda zorbalık karşıtı, liderlik ve geleneksel kültürler etkileşim teması işlendi.5 gün süren eğitimde drama, afiş, sınıf katılımı, buz kırma aktiviteleri, değerler üstüne film gösterimi, ülke ve tarihi yerler tanıtımı gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinlikler sonunda 6 ülkenin katıldığı logo yarışmasında okulumuzun hazırladığı logo birinci oldu ve projenin temel logosu olarak kullanıldı" diye konuştu.

Öğrencilerin damat halayı folklor gösterilerinin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Canakay çalışmalar sonunda sertifikalarını alarak yurda döndüklerinin kaydetti.