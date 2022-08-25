Aytemiz'den Bozcaada Tiyatro Festivali'ne destek

Aytemiz, 1-4 Eylül tarihleri arasında Bozcaada'da düzenlenecek ve ziyaretçilerin birçok tiyatro oyunu, konser ve atölye ile kültür ve sanat dolu günler geçireceği Bozcaada Tiyatro Festivali'nin destek sponsoru oldu.

Akaryakıt sektörünün önde gelen markalarından Aytemiz, kültür-sanat festivallerinin önemli duraklarından Bozcaada'da bu yıl ilk defa düzenlenecek tiyatro festivalinin sponsoru oldu. Bozcaada'nın tarihi ve turistik alanlarında gerçekleştirilecek tiyatro oyunları ve konserlerin yanı sıra ünlü isimlerin farklı konulardaki atölyeleri ile de zenginleştireceği festivalde ziyaretçiler, kültür ve sanat dolu günler geçirecek.

60'tan fazla etkinlikle dört gün boyunca sanatseverlerle buluşacak Bozcaada Tiyatro Festivali'nde beğenilen tiyatro oyunları sahnelenecek. Çocuk oyunları ve atölyelerle çocuklara yönelik etkinlikler de festivalde önemli yer tutacak. Ayrıca şirketin desteğiyle gerçekleştirilen Aytemiz'le Festival Sohbetleri'nin sunuculuğunu Akustikhane'nin sunucusu ve yapımcısı Zafer Yılmaz yaparken konuğu da ünlü oyuncu Damla Sönmez olacak.