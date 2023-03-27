Ayvacık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde 35 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84' ve Sahil Güvenlik botu ‘KB-4304', hareket halindeki lastik bot içinde 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.