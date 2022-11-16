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Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botları 'TCSG-907' ve 'KB-20', Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen lastik bot içinde 38 kaçak göçmeni kurtardı.


Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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