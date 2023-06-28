Ayvacık açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurdukları lastik bot içinde 57 kaçak göçmen yakaladı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurdukları lastik bot içinde 57 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-905' hareket halindeki lastik botu durdurarak, içinde 56 Yemen, 1 Eritre uyruklu 57 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.