Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince rotası İtalya üzerinde bulunan yelkenli tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden TCSG-6 ve KB-20 Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.